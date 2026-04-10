Обсудишь, откуда появились апаши, как хулиганы влияли на городскую повседневность и на что оказывались способны, откуда корни самих слов «апаш» и «хулиган», а также почему апашей можно назвать модниками и своего рода субкультурщиками своего времени. До революции в бурно развивавшейся столице Империи преступный мир был ярок и многолик. Его составляли аферисты и шулеры, конокрады и взломщики сейфов, обыкновенные грабители и изобретательные убийцы, сплетавшиеся в сложные иерархии. Кроме того, сформировалась особая субкультура хулиганов, которых тогда часто именовали апашами. Это была разухабистая молодёжь, задававшая своеобразную моду и стиль жизни, сбивавшаяся в группы, обладавшие зонами влияния, отличительными чертами и специфичными привычками. Апаши были не столько преступниками, нарушающими закон ради прибыли или выживания, сколько сорвиголовами, испытывавшими фарт и получавшими удовольствие от весьма нуарных занятий. Апаши стали ужасом прохожих, головной болью властей и хозяевами многих тёмных переулков. О них поговоришь с историком Артемием Пигаревым.