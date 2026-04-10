ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Апаши — хулиганы старого Петербурга

Музей бомжей
Гороховая улица, 31

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Обсудишь, откуда появились апаши, как хулиганы влияли на городскую повседневность и на что оказывались способны, откуда корни самих слов «апаш» и «хулиган», а также почему апашей можно назвать модниками и своего рода субкультурщиками своего времени. До революции в бурно развивавшейся столице Империи преступный мир был ярок и многолик. Его составляли аферисты и шулеры, конокрады и взломщики сейфов, обыкновенные грабители и изобретательные убийцы, сплетавшиеся в сложные иерархии. Кроме того, сформировалась особая субкультура хулиганов, которых тогда часто именовали апашами. Это была разухабистая молодёжь, задававшая своеобразную моду и стиль жизни, сбивавшаяся в группы, обладавшие зонами влияния, отличительными чертами и специфичными привычками. Апаши были не столько преступниками, нарушающими закон ради прибыли или выживания, сколько сорвиголовами, испытывавшими фарт и получавшими удовольствие от весьма нуарных занятий. Апаши стали ужасом прохожих, головной болью властей и хозяевами многих тёмных переулков. О них поговоришь с историком Артемием Пигаревым.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста