Вечер не будет похож на то, чем занимается Tesla Boy. Это путешествие вглубь: к истокам, к тишине между нотами и к тому языку, на котором Антон Севидов говорил с музыкой ещё до того, как у неё появились громкие жанровые названия. Программа объединяет авторские инструментальные пьесы, написанные специально для вечера в Michele, переосмысления материала Tesla Boy в акустическом ключе и любимые песни Антона: тех исполнителей, которые сформировали его слух и язык как музыканта. Сольный концерт за роялем, отдельный от всего, что было до в творчестве Севидова, — это не ностальгия и не пауза в карьере. Это разговор с самим собой, который музыкант вел всю жизнь. Теперь он приглашает его услышать.