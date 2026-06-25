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Антон Севидов: сольный концерт за роялем

Пиано-бар Michele, Малая Морская улица, 24

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер не будет похож на то, чем занимается Tesla Boy. Это путешествие вглубь: к истокам, к тишине между нотами и к тому языку, на котором Антон Севидов говорил с музыкой ещё до того, как у неё появились громкие жанровые названия. Программа объединяет авторские инструментальные пьесы, написанные специально для вечера в Michele, переосмысления материала Tesla Boy в акустическом ключе и любимые песни Антона: тех исполнителей, которые сформировали его слух и язык как музыканта.  Сольный концерт за роялем, отдельный от всего, что было до в творчестве Севидова, — это не ностальгия и не пауза в карьере. Это разговор с самим собой, который музыкант вел всю жизнь. Теперь он приглашает его услышать.

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