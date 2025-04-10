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Anton Ryazanov Project

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2100₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Сложносочинённый коктейль из фантасмагоричного и печального авторского джаза. Вечер, посвящённый таинственной музыке из ещё не снятых фильмов. Дарк джаз, звучащий в сумрачных интерьерах Третьего места, погрузит тебя в волшебную атмосферу нуара. Проект Антона Рязанова предлагает уникальное меланхоличное звучание. Сочетание эмбиента и джаза рисует аудиальные картины мрачной задумчивости, погружая слушателя в глубины внутреннего созерцания. Музыканты джаз-бэнда представят часовую программу, которой сможешь насладиться в стенах Белого зала с бокалом игристого в руках.

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