Anton Ryazanov Project
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2100₽
Возраст 16+
Концерты
Еда
Про событие
Сложносочинённый коктейль из фантасмагоричного и печального авторского джаза. Вечер, посвящённый таинственной музыке из ещё не снятых фильмов. Дарк джаз, звучащий в сумрачных интерьерах Третьего места, погрузит тебя в волшебную атмосферу нуара. Проект Антона Рязанова предлагает уникальное меланхоличное звучание. Сочетание эмбиента и джаза рисует аудиальные картины мрачной задумчивости, погружая слушателя в глубины внутреннего созерцания. Музыканты джаз-бэнда представят часовую программу, которой сможешь насладиться в стенах Белого зала с бокалом игристого в руках.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи