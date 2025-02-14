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Анти-Валентинов День

Пространство «Инсайт», улица Победы, 9

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Уютная вечеринка, день любви к себе для тех, кому не нужна вторая половинка, чтобы быть счастливыми. Что тебя ждет:  • уютная атмосфера • вопросы для погружения в себя • практики на целостность и определение целей в жизни • интуитивные танцы с закрытыми глазами • погружение в медитативное состояние от певицы Eoneya • арт-терапия • чаепитие • теплое общение. Что будут делать: исследовать себя на глубоком уровне и формировать внутреннюю опору. Ты получишь возможность почувствовать любовь, спокойствие, гармонию, которыми сможешь потом поделиться с близкими, родными и друзьями. Участие по регистрации, либо через телеграм организатора: https://t.me/edenliiv

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