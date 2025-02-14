Анти-Валентинов День
Пространство «Инсайт», улица Победы, 9
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Уютная вечеринка, день любви к себе для тех, кому не нужна вторая половинка, чтобы быть счастливыми. Что тебя ждет: • уютная атмосфера • вопросы для погружения в себя • практики на целостность и определение целей в жизни • интуитивные танцы с закрытыми глазами • погружение в медитативное состояние от певицы Eoneya • арт-терапия • чаепитие • теплое общение. Что будут делать: исследовать себя на глубоком уровне и формировать внутреннюю опору. Ты получишь возможность почувствовать любовь, спокойствие, гармонию, которыми сможешь потом поделиться с близкими, родными и друзьями. Участие по регистрации, либо через телеграм организатора: https://t.me/edenliiv
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи