ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Another nail for your coffin

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Три всадника апокалипсиса врываются на сцену Санкт-Петербурга. Unholy Night — скорость, агрессия и неудержимый натиск. В их звуке — отголоски золотой эры speed и thrash метала, но с фирменной жесткостью. Deathwind — мрачные риффы, вихри соло и крик из бездны. Их музыка — это титанический сплав doom и death метала,который раздавит тебя своей мощью. Combat Shock — свирепый crossover thrash идет в атаку. Жди огненные сеты, море энергии и мosh pit до утра.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста