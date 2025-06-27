Три всадника апокалипсиса врываются на сцену Санкт-Петербурга. Unholy Night — скорость, агрессия и неудержимый натиск. В их звуке — отголоски золотой эры speed и thrash метала, но с фирменной жесткостью. Deathwind — мрачные риффы, вихри соло и крик из бездны. Их музыка — это титанический сплав doom и death метала,который раздавит тебя своей мощью. Combat Shock — свирепый crossover thrash идет в атаку. Жди огненные сеты, море энергии и мosh pit до утра.