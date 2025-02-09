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Анна Захарова «Обнимая строчками»

Freedom Music Hall,Казанская улица, 7

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Завершение:

от 2000₽ до 2100₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Это будет вечер стихотерапии для каждого, кто сбился с пути, потерял важное, разочаровался, поднял глаза к небу в поисках ответа… а ведь все ответы таятся внутри нас самих. Это погружение в чувства от боли до счастья, от горя до исцеления. Программа о человеческой уязвимости и силе любви, о каждом, кто верит в чудо, и ищет свет, о взрослых, которые все еще нуждаются в добрых сказках, о том, что спасительные объятия и тёплое слово нужно каждому, ведь человеку нужен человек. Артисты: Анна Захарова. Молодая поэтесса из Смоленска. Свои стихи пишет с 17 лет, ее поэзия во многом автобиографична, поднимает актуальные темы любви, расставания, счастья, потерь, что цепляет читателей по всей стране. Свою жизнь она связала с психологией и работает по профессии. Алина Орестова. Композитор, автор песен, лидер петербургской группы «Анна Каренина». Музыка Алины полна петербургскими образами, искренностью и красотой момента.

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