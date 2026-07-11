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Аниме-Микс. Оркестр Империал

проспект Стачек, 72

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от 3500₽ до 5000₽
Возраст 6+
Игры
Концерты

Про событие

Твоё сердце стучит в ритме опенинга любимого тайтла? Пришло время выйти из цифровых миров в реальность, где мощь симфонического звучания встречается с легендарными мелодиями, на которых ты вырос. Это эпическое музыкальное путешествие, где каждый аккорд становится порталом в миры, ставшие для многих вторым домом. Это будет глубокое погружение в самые знаковые вселенные. Здесь собрали саундтреки, ставшие настоящими гимнами поколений — от неувядающей классики «Наруто» и драматизма «Наруто: Ураганные Хроники», где «даттебайо» звучит в каждом ударе барабанов, до пронизывающей атмосферы «Тетради смерти», от битвы «Клинка, рассекающего демонов» и «Атаки Титанов», где вы наконец сможете прокричать свое «Сасагео» до магии «Фрирен» и легендарного «Аватара». Лучшая программа для истинных ценителей жанра: * Наруто * Клинок, рассекающий демонов * Атака Титанов * Тетрадь смерти * Твоё имя * Фрирен * Наруто: Ураганные Хроники * Аватар: Легенда об Аанге * Хвост Феи * Шаман Кинг

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