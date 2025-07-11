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AniCon
Московский проспект, 152
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от 1400₽ до 6000₽
Возраст 12+
Фестивали
Про событие
Фестиваль современной молодежной культуры и косплея. На сцене будут представлены разнообразные выступления на любой вкус: — Увлекательные постановки по мотивам известных произведений; — Зажигательные танцевальные номера и каверы на популярных исполнителей; — Дефиле в самых невероятных и незабываемых костюмах, воплощение героев известных произведений; — Вокальные исполнения любимых хитов; — Показы клипов (AMV/FMV, Cosplay, Dance) на большом экране. В антрактах ты сможешь посетить интересные лекции и мастер-классы, посвященные косплею, японской культуре и языку, танцам и рисованию, комиксам. А в холлах традиционно будут ждать иллюстрации молодых художников и выставка фотографий известных и начинающих косплееров. Оба дня будет работать ярмарка с различными магазинчиками, где каждый сможет найти себе что-то по душе. Для всех гостей фестиваля будут проведены интереснейшие конкурсы с призами, флешмобы и лотереи. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/aniconspb https://t.me/aniconspb
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