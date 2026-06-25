Андрей Кузькин. Второй круг
Барочная улица, 4А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Персональная выставка Андрея Кузькина. Проект — масштабное высказывание на тему возвращения, памяти и преодоления. Центральной работой станет инсталляция «Герои Левитации» из коллекции Игоря Суханова, которая будет экспонирована впервые после длительной реконструкции. Специально для проекта художником был создан новый перформанс, отсылающий к его работе «По кругу» 2008 года: фотодокументация данного перформанса также войдёт в экспозицию. Режим работы: пн-пт / 10:00 – 20:00? сб-вс / 11:00 – 20:00
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