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Андрей Кузькин. Второй круг

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Андрея Кузькина. Проект — масштабное высказывание на тему возвращения, памяти и преодоления. Центральной работой станет инсталляция «Герои Левитации» из коллекции Игоря Суханова, которая будет экспонирована впервые после длительной реконструкции. Специально для проекта художником был создан новый перформанс, отсылающий к его работе «По кругу» 2008 года: фотодокументация данного перформанса также войдёт в экспозицию. Режим работы: пн-пт / 10:00 – 20:00? сб-вс / 11:00 – 20:00

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