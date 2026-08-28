Настоящий стендап без цензуры — только честный и суровый юмор. Если хочешь отдохнуть от шаблонов и заезженного юмора, заходи на андеграундный стендап-концерт в баре Правда. Здесь нет фильтров, нет прикрас — только живой, острый, честный юмор от лучших комиков объединения Underground Comedy. Почему стоит прийти: Понятная и доступная цена. Ты платишь не за место или шоухаус, а исключительно за качественные шутки и бескомпромиссный юмор. Никаких переплат организаторам или бару. Домашняя атмосфера с ностальгическими нотками. Бар Правда погружает в уют, напоминающий детскую комнату конца 90-х — начала 00-х. Тепло, немного ретро и душевность в каждой детали создают идеальный фон для андеграундного юмора.