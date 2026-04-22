ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Андерграунд стендап

Бар «Правда», улица Восстания, 22

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Настоящий стендап без цензуры — только честный и суровый юмор. Если хочешь отдохнуть от шаблонов и заезженного юмора, заходи на андеграундный стендап-концерт в баре Правда. Здесь нет фильтров, нет прикрас — только живой, острый, честный юмор от лучших комиков объединения Underground Comedy. Почему стоит прийти: Понятная и доступная цена. Ты платишь не за место или шоухаус, а исключительно за качественные шутки и бескомпромиссный юмор. Никаких переплат организаторам или бару. Лучшие настойки в городе. Оценишь фирменные напитки, которые идеально дополнят атмосферу вечера. Настойки, которые придутся по вкусу даже самым искушенным. Домашняя еда как у мамы и бабушки. Вкусные сытные блюда, приготовленные с душой, поддержат тебя на протяжении всего шоу. Домашняя атмосфера с ностальгическими нотками. Бар Правда погружает в уют, напоминающий детскую комнату конца 90-х — начала 00-х. Тепло, немного ретро и душевность в каждой детали создают идеальный фон для андеграундного юмора.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Острая недостаточность смеха
Острая недостаточность смеха

50₽

Комики проездом
Комики проездом

от 500₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста