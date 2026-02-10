Андерграунд Эйфория (Euphoria Underground)
Рассвет, Арсенальная улица, 2
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Завершение:
от 800₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка — ностальгический сон. Граница времени между подростковыми воспоминаниями и современной ночной сценой. Все уже выросли, стали смелее, свободнее. Наконец ты можешь оторваться так, как всегда мечтал. Мечтательные саундтреки из сериала будут сменяться эйфорическим миксом из поп, гиперпоп и электроник. + тату зона / браслеты-знакомства / глиттер бар / маркет / перформансы / зона знакомств
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