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Андеграундный метал 6

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Мир! Труд! Май! Метал! Целый вечер только живая и только тяжёлая музыка. Целых 7 молодых и перспективных коллективов будут ковать метал со сцены, чтобы пустить толпу в слэм: D.E.R.F. — хэви-метал на 4 языках; USURPATION — трэш, блэк; Father of Seaborgium — образцовый дэткор; Formentor — грув с элементами блэка; Strained to Break — дэд грув-метал; Brimful Pain — модерн метал; Second Try — металкор с элементами дум и дэд. А с репостом этой записи https://vk.com/wall-237280956_23 и подпиской на сообщество https://vk.com/club229841180 вход обойдётся всего в 400 рублей. Впитай в себя всю мощь тяжёлой музыки. Оплата на входе.

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