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Андеграунд Стендап концерт

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 750₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Устал/а от однотипных и пресных шуток? Хочешь настоящего, честного, бескомпромиссного юмора? Тогда этот вечер для тебя. Здесь тебя ждёт андерграунд стендап без цензуры. Комики, чьи лица ты мог/ла видеть в различных проектах, выйдут на сцену, чтобы говорить то, что действительно волнует. Можешь забыть об авторских текстах — сегодня только их собственные мысли, наблюдения и, конечно же, убийственные шутки. Без купюр, без стеснения, только 100% чистый юмор. Кто выступает Сильнейшие комики андерграунд сцены, звезды известных проектов, готовые раскрыть свою самую смелую сторону. Стендап проходит в баре, где стимпанк встречается с современностью. Тебя ждут авторские напитки, сваренные прямо на твоих глазах, и гастрономические шедевры, идеально дополняющие каждый глоток.

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