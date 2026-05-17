Выбор редакции
Анатолий Бороздин
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комик-блондин, но ты поймёшь это, только увидев его живое выступление. Принимал участие в проектах «Открытый микрофон», «StandUp» на ТНТ, Outside Стендап и шоу «Разгоны».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи