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Amonita

Be Italian, проспект Добролюбова, 8

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Завершение:

от 1500₽ до 1700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тебя ждёт выступление настоящей музыкальной феи и её глубокая волшебная история, полная тонких эмоций. Это будет не просто сет, а музыкальный рассказ, в котором прозвучат редкие, неизданные треки и секретные эдиты. Харизматичная артистка Amonita – неотъемлемая часть семей All Day I Dream и Anjunadeep, основательница собственного лейбла Rubicunda. Поддержат её друзья и команда лейбла: Nikita Grib, Netochno, MaxDee и SKLV — каждый со своей уникальной энергетикой, чтобы эта ночь стала по-настоящему незабываемой. А локация Be Italian встретит тебя открытой террасой, летним воздухом и пространством, где хватит места всем, кто чувствует музыку сердцем.

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