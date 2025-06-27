Тебя ждёт выступление настоящей музыкальной феи и её глубокая волшебная история, полная тонких эмоций. Это будет не просто сет, а музыкальный рассказ, в котором прозвучат редкие, неизданные треки и секретные эдиты. Харизматичная артистка Amonita – неотъемлемая часть семей All Day I Dream и Anjunadeep, основательница собственного лейбла Rubicunda. Поддержат её друзья и команда лейбла: Nikita Grib, Netochno, MaxDee и SKLV — каждый со своей уникальной энергетикой, чтобы эта ночь стала по-настоящему незабываемой. А локация Be Italian встретит тебя открытой террасой, летним воздухом и пространством, где хватит места всем, кто чувствует музыку сердцем.