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Ambient Tea Party

Yesyoga, Студенческая улица, 24к1

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

На этой вечеринке музыка станет осязаемой, а чай раскроет свои тайны. Что тебя ждёт? Уютный мини фестиваль, на котором четыре проекта представят слушателям своё творчество. Три чайные зоны. Мастера чая проведут тебя по тропам вкусовых открытий, где каждый глоток — новое озарение. Визуальная симфония от медиа-художника Григория Федосева, вдохновляемая живым музыкальным потоком. Атмосфера — дружественное место, где время замедляется, а пространство расширяется. Здесь нет случайных прохожих, здесь каждый находит своё. В лайнапе вечера: Dr. Spacekir / Сны Элле / Таня Симонова / М.О.У.Б. / Tile Shore 17:30 - открытие дверей 18:00 - начало 22:00 - завершение

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