Жаров Алексей представляет сольный стендап-концерт «Свой, Родной», темы близкие каждому человеку родившемуся до 2010 года, в нём он делится личными опытом, воспоминаниями и преемственностью поколений, бытовой, жизненный юмор без высокопарных оборотов в котором каждый узнаёт себя или своего близкого.