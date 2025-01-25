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Алексей Водовозов: «Ох уж эти побочки...»

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2, 4 этаж

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Какой раздел инструкции по медицинскому применению препарата читает в первую очередь обычный человек? Конечно же, побочные эффекты. Обычно там впечатляющий набор из диареи, облысения и летального исхода, что, мягко говоря, не добавляет доверия назначенному врачом лекарству. А зря. Побочное действие - неотъемлемый спутник основного. И чем больше люди про него знают, тем лучше изучен препарат. И тем безопаснее он для пациента. Как жить с этим знанием - подробно объяснит врач и научный журналист Алексей Водовозов. Лектор: Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», в 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины. Количество мест ограничено.

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