Алексей Стахович | 19:00
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Алексей Стахович представляет свой первый сольный стендап-концерт «Персонаж», в котором он рассказывает про свой быт, проблемы и почему жанр его жизни это комедия. Он и есть главный герой этого произведения, в котором зрители смогут узнать самих себя. Алексей Стахович — стендап-комик, резидент «Stand Up» на ТНТ и «Прожарка», участник проектов Medium Quality, участник проекта «Большое шоу».
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