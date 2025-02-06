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Валентинки «Прикоснуться словами»

Подписные Издания
Литейный просп., 57

Начало:

Завершение:

160₽
Возраст 0+
Необычное

Про событие

Не совсем событие, но повод забежать в «Подписные», купить миленькую валентинку и сделать доброе дело.

Фонд «Антон тут рядом» запустил ежегодную благотворительную 14-февральскую: люди по всей стране покупают открытки, а все собранные от продажи открыток средства идут на работу программ помощи аутичным детям и взрослым.

До 21 февраля валентинки можно купить в магазинах-партнёрах акции и онлайн в магазине фонда.

«Валентинки это очень хороший предмет, чтобы восстановить любовь. Теплые слова вообще можно близким говорить по желанию, как хочется. Но только свежими словами», — Никита Семенов, студент фонда «Антон тут рядом», один из авторов валентинок акции.

Прикоснёмся словами? <3

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