Десятилетиями Тиёко Фудзивара была выдающейся актрисой, снимавшейся в фильмах различных жанров. Однажды к ней в высокогорную виллу приезжают продюсер и хроникер, работающий над историей жизни и карьеры Тиёко. Он принёс с собой маленький старый ключик, открывший многие тайны ее воспоминаний. Вход: заказ по меню.