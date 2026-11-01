Актриса тысячелетия
набережная Чёрной речки, 5
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Десятилетиями Тиёко Фудзивара была выдающейся актрисой, снимавшейся в фильмах различных жанров. Однажды к ней в высокогорную виллу приезжают продюсер и хроникер, работающий над историей жизни и карьеры Тиёко. Он принёс с собой маленький старый ключик, открывший многие тайны ее воспоминаний. Вход: заказ по меню.
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