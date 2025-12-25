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Акапельный концерт и мастер-класс по традиционному пению

MoiKa 104 Gallery
Набережная реки Мойки 104

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Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Ансамбль «Комонь» приглашает тебя на камерный музыкальный вечер, приуроченный к наступающему Рождеству и Новому году. Тебя ждёт вокальный мастер-класс для взрослых от «Комонь школы» и акапельный концерт ансамбля! На мастер-классе ты познакомишься с русским аутентичным песенным фольклором, узнаешь о региональных особенностях и о прикладном значении пения и обрядов у предков. Послушаешь записи, сделанные в экспедициях, разучишь песню на несколько голосов. Важная часть занятия - подготовка к пению: тренинги на восприятие своего тела и ощущения его положения в пространстве, дыхательные упражнения, речевые разминки и распевки для разогрева голоса. В программе концерта прозвучат старинные канты, народные и обрядовые песни, тропарь и кондак Рождества Христова, духовные стихи. «Комонь» — внимательное, бережное отношение к корням и глубокое знание традиционной музыки. Сбор гостей на мастер-класс в 18:45, начало в 19:00 Сбор гостей на концерт в 20:15 Билеты можно купить как отдельно, так и на два мероприятия вместе.

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