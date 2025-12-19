Вечер израильского танца
Барочная улица, 4А
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечер, где будут представлены две танцевально-перформативные работы хореографа Лилах Пнины Ливне (Израиль). Перформанс Tik Tok Club предлагает обряд переосмысления танцевальных движений, которые каждый день мелькают перед нашими глазами на экранах, превратив их в инструменты заботы, взаимной поддержки и спокойного представления о любви. А перформанс Spirit Club — это настоящая вечеринка со зрителями! Это будет вечеринка в кругу друзей, пока все не достигнут бесконечности и каждый не станет частью Spirit Club.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи