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Вечер израильского танца

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер, где будут представлены две танцевально-перформативные работы хореографа Лилах Пнины Ливне (Израиль). Перформанс Tik Tok Club предлагает обряд переосмысления танцевальных движений, которые каждый день мелькают перед нашими глазами на экранах, превратив их в инструменты заботы, взаимной поддержки и спокойного представления о любви. А перформанс Spirit Club — это настоящая вечеринка со зрителями! Это будет вечеринка в кругу друзей, пока все не достигнут бесконечности и каждый не станет частью Spirit Club.

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