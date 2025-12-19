Вечер, где будут представлены две танцевально-перформативные работы хореографа Лилах Пнины Ливне (Израиль). Перформанс Tik Tok Club предлагает обряд переосмысления танцевальных движений, которые каждый день мелькают перед нашими глазами на экранах, превратив их в инструменты заботы, взаимной поддержки и спокойного представления о любви. А перформанс Spirit Club — это настоящая вечеринка со зрителями! Это будет вечеринка в кругу друзей, пока все не достигнут бесконечности и каждый не станет частью Spirit Club.