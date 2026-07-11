Ахматова. Большой вечер поэзии
Бар «Современник», ул. Некрасова, дом 1/38
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от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
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Необычное
Про событие
Как в юном саду, едва освободившемся от зимних оков, есть в женской поэзии своя непостижимая, но манящая тайна. Секрет, отпирающий двери к глубокой и подчас загадочной женской душе. Самая пылающая из них, пожалуй — Анна Андреевна Ахматова. В строки главной солистки многоголосого хора поэзии намертво вплетены бушующие эмоции и разящая искренность. Её стихи мостят путь через лабиринты человеческой скорби и нечеловеческой любви. Вот уже сотню лет поэзия Анны Андреевны гипнотизирует и подчиняет людские сердца. Читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира».
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