...или как не превратиться в вежливый вулкан, который улыбается и говорит «всё нормально». Слово «агрессия» звучит так, будто кто-то вот-вот перевернет стол. Но на самом деле это не только про крик и кулаки. Агрессия — это часть тебя. Как ногти. Или налоговая. Агрессия: - Защищает, - Сигналит: «эй, границы нарушены!», - Помогает выживать, когда все вокруг летит в тартарары. Но! Что происходит, когда агрессию запихивают внутрь и притворяются, что не зляться, просто немного умирают внутри? А что — когда дают волю чувствам и потом извиняются по списку? Разбираться будешь вместе с Александром Федоровым — человеком, который не только знает, как работает агрессия, но и сумеет объяснить это без агрессии (ирония, ага). Спикер: консультирующий психолог Александр Федоров. Выпускник всех ступеней Академии смысла, создатель более 10 онлайн-курсов совместно с А.В. Курпатовым. Окончил Институт психотерапии и медицинской психологии им Б.Д. Карвасарского. Сейчас проходит базовый курс по Системной поведенческой психотерапии в АПиМ. Если ты: — боишься конфликтов, — часто глушишь свою злость усилием воли, — или наоборот — включаешь Халка, а потом жалеешь, — и просто хочешь понять, как превратить агрессию в суперсилу.