Большой сольный концерт под открытым небом. Особенное выступление с сильной программой и атмосферой, которую невозможно повторить. Песни, которые трогают. Узнаваемые строчки, сильные образы, музыка, которая говорит о главном. Смыслы звучат громче, воздух легче, звук яснее — когда всё это происходит не в клубе, а под летним небом.