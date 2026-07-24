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Аффинаж

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

от 2700₽ до 3700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт под открытым небом. Особенное выступление с сильной программой и атмосферой, которую невозможно повторить. Песни, которые трогают. Узнаваемые строчки, сильные образы, музыка, которая говорит о главном. Смыслы звучат громче, воздух легче, звук яснее — когда всё это происходит не в клубе, а под летним небом.

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