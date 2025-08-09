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Аэрострейчинг на крыше

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Мягкая телесная практика в специальных гаммаках, где тело вытягивается, расслабляется и будто бы парит в воздухе. Занятие проведёт сертифицированный тренер с многолетним опытом, которая разработала собственную, безопасную и чувственную программу на основе работы с телом, дыханием и фасциальным растяжением.? Практика подойдёт, если: — Ты много сидишь и чувствуешь усталость в спине или шее — Хочешь добавить телу гибкости, лёгкости, вытяжения — Давно мечтал попробовать что-то необычное, но сомневался, с чего начать — Ты не занимаешься спортом — и это абсолютно ок! — Ты уже активно тренируешься, и нужно мягкое вытяжение, разблокировка суставов и новый телесный опыт? Здесь не нужна специальная подготовка: всё происходит в доступном, бережном ритме, с поддержкой тренера и полотна. Аэрострейчинг — это не про нагрузку, а про удовольствие. Про то, как тело оттаивает, как уходит внутреннее напряжение,и появляется ощущение: «я снова в себе».? Запись через ТГ в комментариях под постом.

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