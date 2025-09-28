Независимая рок-группа «Адаптация Пчёл» из Нижнего Новгорода этой осенью выпускает новый альбом. Группа, во главе с бессменным лидером Александром Бусловым, зарекомендовала себя как смелые музыкальные экспериментаторы. Сегодня АПЧ эволюционировала, сохранив уникальный дух новаторства, но обретя профессиональную зрелость и мощный современный саунд. Свой стиль музыканты определяют как кибер-гранж — фирменный сплав цифровых текстур и «грязных» гитар. Новый релиз станет квинтэссенцией их размышлений о мире в эпоху перемен.