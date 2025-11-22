ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Абстрасенция: атмосферная станция

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Масштабный фестиваль атмосферной электроники в Северной столице, который объединит более 20 электронных проектов на трех сценах в уникальной локации Петербурга. В лайнапе: Woodju / Solar Bird / Adams / Reddy Sample / Ishome Станция готова к запуску на полную мощность: — Высокое напряжение звука на просторных танцполах — Генерация энергии через ритмы и атмосферу — Визуальные инсталляции от команды медиахудожников — 20+ артистов

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста