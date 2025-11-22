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Абстрасенция: атмосферная станция
Арсенальная наб., д. 1
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от 1400₽ до 2500₽
Возраст 18+
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Про событие
Масштабный фестиваль атмосферной электроники в Северной столице, который объединит более 20 электронных проектов на трех сценах в уникальной локации Петербурга. В лайнапе: Woodju / Solar Bird / Adams / Reddy Sample / Ishome Станция готова к запуску на полную мощность: — Высокое напряжение звука на просторных танцполах — Генерация энергии через ритмы и атмосферу — Визуальные инсталляции от команды медиахудожников — 20+ артистов
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