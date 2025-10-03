В старинном соборе при мерцании сотен свечей оживут самые яркие хиты легендарной группы ABBA. Ты услышишь такие хиты как «Mamma Mia», «Dancing queen», «The winner take it all» в исполнении талантливой певицы — Любови Штарк. Старинный собор с его большим залом и готической архитектурой. Глубина и чувственность звучания рояля и голоса. Концерт, на котором каждая мелодия будет звучать так, как будто она написана заново. Среди света сотен свечей «Gimme! Gimme! Gimme!» превратится в джаз, а «Dancing queen» станет трогательной балладой. Уникальный формат и особенный вечер, где песни легенды диско превратятся в лирическую симфонию. Музыка, рождавшая танцы теперь рождает глубину и вдохновение. О музыкантах: Любовь Штарк — вокал Актриса музыкального театра, репетитор по вокалу в Александринском театре. Лауреат и дипломант множества межрегиональных и международных вокальных конкурсов, включая Международный вокальный фестиваль-конкурс «Поющая маска». Участница музыкального коллектива «Сестра Петра». Илья Щеклеин — пианино Петербургский пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов. Член жюри музыкальных конкурсов. Автор музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам, а также участник музыкальных проектов на телевидении.