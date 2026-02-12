Комедийно-психотерапевтическое шоу, где практикующий психолог и комики отвечают на вопросы зрителей из зала. Ты сможешь обсудить желаюмую тему и задать психологу и комикам волнующий тебя вопрос. Даже сложная проблема имеет решение, особенно когда подходишь к ней с юмором! Тебя ждёт настоящая групповая смехотерапия! Есть вопросы, о которых ты молчал, но хотел спросить? Обсудишь на этом вечере. Состав: Влад Васильев, Илья Буржинский, Никита Шубин и психолог — Галина Свердлова.