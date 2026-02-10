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Вечеринки
Про событие
Всё началось с той самой ночи 9 лет назад — первые вечеринки, вкусные коктейли и «пойдёшь в винку?». В эти выходные будут отмечать день рождения виновницы: клуб-шоу Моти оба дня, танцевальное и световое шоу, праздничный приветственный напиток для гостей. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.
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