29 и 30 августа — это не просто дни в календаре — это самые сокровенные вечеринки. Тебя ждут все резиденты клуба, специальные гости, праздничное меню и, конечно же, торт. FC/DC С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC