Семь чакр и семь чудес света, семь нот и семь цветов радуги, семь дней недели и семь лет плена Одиссея у нимф… Да, это то, о чём ты подумал: 4 и 5 июля в культурном квартале «Брусницын» самый главный фестиваль лета (и года, чего уж там скромничать) от любимой Одиссеи. Путешествие-откровение с захватывающими открытиями, превращениями и метаморфозами!