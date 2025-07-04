7 Wonders
Кожевенная линия, 30
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от 3900₽ до 16500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Семь чакр и семь чудес света, семь нот и семь цветов радуги, семь дней недели и семь лет плена Одиссея у нимф… Да, это то, о чём ты подумал: 4 и 5 июля в культурном квартале «Брусницын» самый главный фестиваль лета (и года, чего уж там скромничать) от любимой Одиссеи. Путешествие-откровение с захватывающими открытиями, превращениями и метаморфозами!
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