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461 градус по Шекспиру

Свиное Рыло
Фонтанка 5, (домофон 1959)

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Экспозиция, объединяющая всех художников галереи «Свиное рыло», раскрывает многогранность шекспировского наследия через призму современного искусства. От трагедий до сонетов, от бурь страстей до философских размышлений о любви, власти, судьбе и человеческой природе. Выставка — это не просто дань классику, но и вызов: как современность может ответить на вопросы, заданные четыре века назад? Время работы: среда – пятница с 17:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 13:00 до 20:00, понедельник и вторник – выходные дни.

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