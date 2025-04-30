Экспозиция, объединяющая всех художников галереи «Свиное рыло», раскрывает многогранность шекспировского наследия через призму современного искусства. От трагедий до сонетов, от бурь страстей до философских размышлений о любви, власти, судьбе и человеческой природе. Выставка — это не просто дань классику, но и вызов: как современность может ответить на вопросы, заданные четыре века назад? Время работы: среда – пятница с 17:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 13:00 до 20:00, понедельник и вторник – выходные дни.