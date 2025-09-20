40hz Night
Freedom (Дворец Кваренги), Казанская улица, 7
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 3500₽
Возраст 16+
Кино
Выставки
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Про событие
Самый масштабный ивент в истории проекта 40HZ NIGHT. В программе: 3 танцпола 15 артистов 2 live выступления шоукейс лейбла WELOFI выставка картин от проекта IZZI ROOM специально оформленная зона отдыха от проекта Omyt чайный уголок с разнообразными сортами пуэра и габбы кинопоказ фильмов об электронной музыке 25+ квт качественнейшего звука Лайнап: Sofia Rodina / Shutta / THEMATIC / Head Space / Blasta / Kenis / rudyk / liissssa / Akrill / Some Stru / Artemjka / dj saphirre / Circle Audio / dan pm / Dr.Octavis / alena kirillova / Anya Joe / металлорынок 2
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