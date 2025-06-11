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Три масштабные инсталляции, созданные специально для внутренней архитектуры Цистерны х Т-Банк. Они объединяют в себе красоту математики, программирования и звукового дизайна. Лазеры, светотехнические приборы и экраны встроены в объемы пространства и подчеркивают его индустриальную мощь и эстетику. Все работы создаются в реальном времени математическими алгоритмами с большим количеством параметров. Программа не использует записи — это живое непрерывное вычисление. График работы: пн — выходной вт-вс 11:00 — 21:00.
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