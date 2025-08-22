Мистический детектив. В 90-е этот детский лагерь был заброшен и переоборудован в загородный СПА-центр. Но, кажется, посетителей тут немного. Почему это место покинули? Заслуга жестокого капитализма или чего-то более...? Но до утра тебе ещё нужно дожить, ведь ты не просто так выиграл эту путевку. Следуйте за сторожем! Но будь начеку: в лесу тебя ждут мистические обряды, сложный моральный выбор и несчастная любовь (или даже помешательство). Зачем ты тут? Кто собрал всех здесь? Разгадают ли все участники тайны этого места? Расписание смотри на сайте.