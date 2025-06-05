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  1. Санкт-Петербург
  2. События

22’07

набережная реки Мойки, 28

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Поздравляем! Ты выиграл путевку в крутой спа-центр и теперь отправляешься на отдых за город. И вот ты на месте. Вокруг тихо и спокойно, все уже спят Поздний вечер. Тебя встречает сторож и провожает к домику. Оздоровительная программа начнется завтра с утра. Но до утра ещё нужно дожить, ведь ты не просто так выиграл эту путевку. Следуй за сторожем! Но будь начеку: в лесу тебя ждут мистические обряды, сложный моральный выбор и несчастная любовь (или даже помешательство). Зачем ты тут? Кто заманил тебя сюда? Разгадаешь ли ты все тайны этого места? Добро пожаловать в спа-центр «Звездное омоложение»! В спектакле участвует от 2 до 8 человек.

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