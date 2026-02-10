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20 лет 2Deep DNB

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В 2006 году, когда драм-н-бейс-сцена только обретала свои очертания, а культовые лейблы делали первые шаги, зародился «2Deep DNB», объединивший вокруг себя сотни людей. Тогдашние новички стали классикой, а новые слушатели уже не знают их имён. Hospital Records не выпустила и сотого релиза, Goodlooking штамповал винил, у истоков Spearhead и Shogun стояли первые работы Аликса Переса. В России гремели рейвы с привозами, тусовка спорила о «пиратках» и сравнивала TAM, Respect, Gunsta и Da Bass. Неделя начиналась во вторник в «Пятнице» и заканчивалась в воскресенье в «Грибоедове». По радио — Синдикат, Диджойстик, Шторм и Пиратская Станция. «Мама» закрывалась, «Тоннель» открывался. На этой вечеринке отметят очередной день рождения. Будут играть только любимые треки за последние 20 лет.

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