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17:17

Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Проект о неведомых стихиях, сгущении сил и неразберихе повсеместного бреда. В Катакомбах представят выставочный проект Алины Утробиной. 17:17 — остановленное время, которое схватывают работы Алины. Выпускница Академии Штиглица, в своей графике и фотоснимках она соединяет караваджийский свет и академически выверенную перспективу с выходом за условные границы искусств — навстречу абсурду реальности. Цифры также отсылают к Псалму 17:17: «Он простер десницу Свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих». В 17-й Псалтири царь Давид благодарит Бога за избавление от врагов. В Псалме 17:17 вода означает многочисленные бедствия, от которых Бог освобождает человека. Алина Утробина работает с фотографией, станковой графикой и ручными печатными техниками. В центре ее практики — пограничные состояния реальности: тишина, неопределенность, смещение привычного взгляда, ожидание сна или предчувствия. Персональные выставки Алины проходили в Петербурге, Тель-Авиве и Тюмени. Она участвовала в ярмарках Port Art Fair (2025), WIN-WIN (2025), Blazar Young Art Fair (2024) и Vladey АРТПРОМ (2022). Свои фотоснимки художница превращает из документа в визуальную структуру, где свет, пространство и фрагмент формируют напряжение и создают ощущение ребуса вместо линейного повествования. Печатная графика и объекты обращаются к темам матрицы, повторения и следа. Режим работы выставки: ПН-ПТ с 16:00 до 20:00 СБ-ВС с 14:00 до 20:00

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