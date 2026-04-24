Проект о неведомых стихиях, сгущении сил и неразберихе повсеместного бреда. В Катакомбах представят выставочный проект Алины Утробиной. 17:17 — остановленное время, которое схватывают работы Алины. Выпускница Академии Штиглица, в своей графике и фотоснимках она соединяет караваджийский свет и академически выверенную перспективу с выходом за условные границы искусств — навстречу абсурду реальности. Цифры также отсылают к Псалму 17:17: «Он простер десницу Свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих». В 17-й Псалтири царь Давид благодарит Бога за избавление от врагов. В Псалме 17:17 вода означает многочисленные бедствия, от которых Бог освобождает человека. Алина Утробина работает с фотографией, станковой графикой и ручными печатными техниками. В центре ее практики — пограничные состояния реальности: тишина, неопределенность, смещение привычного взгляда, ожидание сна или предчувствия. Персональные выставки Алины проходили в Петербурге, Тель-Авиве и Тюмени. Она участвовала в ярмарках Port Art Fair (2025), WIN-WIN (2025), Blazar Young Art Fair (2024) и Vladey АРТПРОМ (2022). Свои фотоснимки художница превращает из документа в визуальную структуру, где свет, пространство и фрагмент формируют напряжение и создают ощущение ребуса вместо линейного повествования. Печатная графика и объекты обращаются к темам матрицы, повторения и следа. Режим работы выставки: ПН-ПТ с 16:00 до 20:00 СБ-ВС с 14:00 до 20:00