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№14

Marina Gisich Gallery
набережная реки Фонтанки, 121

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Петра Швецова. В стенах галереи будет представлена легендарная серия «Болота» — цикл, с которого пятнадцать лет назад начался один из самых радикальных и обсуждаемых поворотов в практике художника. Тогда это был жест провокационный, сегодня — выверенное и глубокое высказывание, в котором тема раскрывается с музейной основательностью, ясной цветовой структурой и почти классической плотностью живописного слоя. Куратор выставки — Александр Дашевский Время работы галереи: Пн-Вс 11:00-21:00

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