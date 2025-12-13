Единороги возвращаются! Накрывая всё вокруг волной музыки, любви и сияющего глиттера!? В самую жаркую пору корпоративов и танцев на столах с миловидными бухгалтерами, по традиции организаторы делают свой. Без блэкджека, но с блёстками. Без условностей, но с лёгким ужином, полётами в космос, концертами, перфомансами, торжественными речами, внеземными ритмами и, конечно же, скачками на разноцветных единорогах! Это настоящий корпоратив, но тут не важен годовой баланс твоей компании, закрытые сделки и маркетинговые бюджеты. Здесь нужен и важен только ты - изрядно уставший за непростой 2025-й, главный актив на балансе Одиссеи, любимый герой! Танцы на столах, танцы под столами, танцы вместо столов! Black Tie с элементами единорогов, прибаутки и ритмы любви, лёгкая неадекватность, пух и перья, контролируемый апокалипсис и право вглядеться в себя под конец года! Единороги зовут в путешествие — ты это заслужил! Lineup: Lilova (live), Para Noir (live), Amo:ra, Papago And More Tba dresscode: Black Tie ? Casual Unicorn