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108 кругов Сурья Намаскар с Оксаной Мавриной

Yoga Space Чернышевская, проспект Чернышевского, 18

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Завершение:

2000₽
Возраст 16+

Про событие

21 июня — день летнего солнцестояния. Самый длинный день в году, когда энергия солнца на пике, а всё, что ты направляешь в это время — намерения, желания, перемены — обретает особую силу. 108 кругов Сурья Намаскар — это не просто физическая нагрузка, а медитация в движении: цикличный, ритмичный поток асан, в котором разум постепенно отступает, уступая место дыханию, ощущениям и тишине внутри. В традиции Бихарской школы йоги Сурья Намаскар — это приветствие солнцу как источнику энергии, тепла и жизни. Повторяя одну и ту же последовательность снова и снова, ты начинаешь замечать не движение, а себя: свои реакции, эмоции, паттерны. А перед практикой — мини-лекция о философии и смысле Сурья Намаскар. Уровень — любой, даже если ты никогда не делал 108 кругов. Важно одно: намерение прийти и исследовать себя. Оксана окончила Институт восточных методов реабилитации, изучала медитацию у Андрея Вербы и регулярно повышает квалификацию. Её классы — это традиционная Хатха-йога во всей полноте: работа с телом, вниманием и сознанием.

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