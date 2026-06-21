21 июня — день летнего солнцестояния. Самый длинный день в году, когда энергия солнца на пике, а всё, что ты направляешь в это время — намерения, желания, перемены — обретает особую силу. 108 кругов Сурья Намаскар — это не просто физическая нагрузка, а медитация в движении: цикличный, ритмичный поток асан, в котором разум постепенно отступает, уступая место дыханию, ощущениям и тишине внутри. В традиции Бихарской школы йоги Сурья Намаскар — это приветствие солнцу как источнику энергии, тепла и жизни. Повторяя одну и ту же последовательность снова и снова, ты начинаешь замечать не движение, а себя: свои реакции, эмоции, паттерны. А перед практикой — мини-лекция о философии и смысле Сурья Намаскар. Уровень — любой, даже если ты никогда не делал 108 кругов. Важно одно: намерение прийти и исследовать себя. Оксана окончила Институт восточных методов реабилитации, изучала медитацию у Андрея Вербы и регулярно повышает квалификацию. Её классы — это традиционная Хатха-йога во всей полноте: работа с телом, вниманием и сознанием.