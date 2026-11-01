Бархат, перья, приглушённый свет и звон бокалов. В эту ночь отель станет пространством, где каждый гость — не зритель, а герой собственной истории. Akyan Hotel на одну ночь превратится в масштабное кабаре в эстетике Moulin Rouge и Belle Epoque. Три этажа, несколько музыкальных сцен, более 20 участников лайн-апа и 15 барных поп-апов со всей России — Çavadisco Cabaret объединит музыку, танцы и барную культуру в одном большом представлении. В музыкальном лайн-апе артисты из Петербурга и Москвы, гости из Тел-Авива и даже из Сан-Паулу: Антон Севидов (Tesla Boy), Nastia AND, Orange, Dessert, DJ Aver, wbud, DJ Dizzy, Jax, Dietlove, Nick Brown, Denis Khvatkov, Euka, Radstaratsya, butter & batter, Anastézzia, Stoliarova, Leven, Shpakoff & Milych, Hamlet Movsisyan, Tacidelli, Engage, Vibe Masta и Gusev. Отдельная глава вечера — 15 баров со всей России, которые откроют поп-апы в номерах отеля. Каждое пространство станет самостоятельной точкой притяжения со своим характером и настроением. Одна из музыкальных сцен разместится во французском баре Chez Serge — ведь какой Париж без Генсбура? Çavadisco Cabaret — это не только вечеринка, но и иммерсивный опыт на стыке музыки, визуальной эстетики, ароматов и современной барной культуры. Партнёрские коллаборации превратят пространство отеля в территорию неожиданных открытий: от парфюмерных салонов и аромаэкспериментов до загадок таро и символических предсказаний. Здесь каждый гость сможет выйти за рамки привычного пати-формата, исследовать новые ощущения и стать частью собственной истории этой ночи. Организаторы предлагают гостям стать частью театральной истории через собственный образ: • Cabaret Diva — перья, пайетки и эффектный выход; • Mystery Muse — чёрный цвет, драматизм и загадка; • Vintage Icon — винтажные детали и эстетика роскоши; • Gentleman of the Night — смокинг, бархат и харизма. Çavadisco Cabaret — проект творческого объединения Çava из Санкт-Петербурга, работающего на пересечении музыки, барной культуры и современной клубной сцен