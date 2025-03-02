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Звуковой мост к внутреннему свету

Фурмановская улица, 79/41

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Дорогой путешественник вглубь себя! Это воскресенье — твой шанс шагнуть за грань обыденности. Не медитация, а звуковая алхимия, где гонг, ханг, кварцевые чаши и хрустальная арфа сплетаются в сакральный танец вибраций. Что будет: — Гонг Chau — его волны словно смывают следы усталости, стресса и тревог — Хрустальная арфа — её переливы будто рисуют звёздную карту твоего спокойствия — Ханг-драм — гипнотический ритм, который перезапускает сердцебиение в унисон с космосом — Поющие чаши — их эхо ведёт диалог с твоей душой, а не с умом После первого удара гонга ты забудешь, что такое «быть несобранным». Звук лечит — он напоминает, каким ты родился: лёгким, цельным, сияющим. Запись обязательна, через Telegram/WA.

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