Обрати внимание! Событие ПЕРЕНЕСЕНО на январь. Целый день в лофте - Черduck можно будет приобрести частичку ностальгии или совершить равнозначный обмен (своп). Атмосфера старого рынка, где продаются винил, открытки, кастомные вещи и многое другое. Тебя также ждут АУКЦИОН и ФОТО-СУШКА: На аукцион каждый из участников маркета представит по одному лоту - это будет вещь с уникальной историей жизни или создания, каждый гость сможет сделать ставку и получить эту вещь. Участники аукциона будут анонсированы заранее, следи за новостями в аккаунтах «Точки». Фото-сушка пройдёт в течение всего дня маркета, каждый желающий сможет оставить свою работу и взять чью-то на память. Не забывайте подписывать фото, чтобы зритель тебя нашёл) Для участия в маркете или аукционе пиши @alsyTOT, поторопись, места ограничены! Вход на маркет свободный, в качестве участника — 1800 р на весь день.