Центр Современной Культуры «Степь» представляет выставку «Существование –со-Существование» от Зака Кахадо — черкесского художника, родившегося в Америке. Основная тема, проходящая через все произведения автора — осмысление собственной идентичности, в основе которой три важных составляющих: черкесские корни, опыт взросления в американской среде и принадлежность к исламу. Масштабные настенные рельефные работы Зака выполнены в технике ассамбляж. Они покрыты плотным слоем масляными красками, с добавлением чернозёма и золы, кое-где выжжены, украшены деревянными обломками, старинными гвоздями, традиционными артефактами, вроде скрипки и кинжала, и белыми надписями на незнакомом языке. Расшифровка этих подписей, оказавшихся фамильными знаками (тамги) рода Зака Кахадо, и символов, стоящих за реди-мейдами и найденными объектами, показывает не очевидную, но плотно вплетённую в ткань работ его личную историю. Проекты Кахадо — это не только конкретные объекты и картины, но и его способ осознанного творческого отношения к действительности, что позволило некоторым критикам написать, что он выступает «в авангарде нео-черкесского искусства», видимо, имея в виду, что речь здесь не идет о чисто этнической составляющей. Перед тем, как начать создавать работы, художник проводит особый ритуал: привозит с Северного Кавказа землю, на которой не рос, чтобы смешать её с краской и буквально вымесить ту почву, которой ему, очевидно, не хватало, и которая становится питательной средой для его эстетики. Картины избыточны в предметности и минималистичны по цвету: чёрный, синий, совсем немного белого. А остальное не цвет, а свойства предметов: выцветший розовый черкесской скрипки, ржавчина старого гвоздя, опалённый край холста… На первый план выходят «вещи-как-они-есть»: старые, искорёженные временем, окружённые грубыми материалами, которые Кахадо подаёт аутентичными: дерево — исконно деревянным, железо — ржавым. Предметы при этом сохраняют в себя все атрибуты другой эпохи. Традиционные функции картины, как отражения чего-либо (времени, в котором она создана, истории автора, предмета как такового), здесь заменены перформативными жестами, оставшимися за кадром: мы можем только представлять, как художник смешивает и наносит краску-почву, как обжигает её. Размещая найденные этно-объекты на полотна, которые одновременно отсылают и к американскому абстрактному экспрессионизму, и к сюрреалистическим ассамбляжам, и к живописи действия, новому брутализму и «почвенным» вещам Ансельма Кифера, Кахадо создаёт для них новый контекст восприятия, предлагая зрителю диалог между разными культурами и одновременно сохраняя их таким образом для искусства будущего. Вход на выставку свободный.