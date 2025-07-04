Мультимедийная выставка. Фильм, созданный на основе анимированных картин, входит в цикл «Великие русские живописцы» от креативной студии «Р-Арт». «Лесной богатырь-художник», «царь леса» — так называли Ивана Шишкина современники. Несмотря на успех и признание, Шишкин пережил непростую судьбу, полную испытаний и личных потерь, которые отразились на его творчестве. Картины, полные красоты природы, контрастируют с его внутренними переживаниями, что делает творческое наследие ещё более значимым. Он доказал, что даже в самые тяжелые времена творчество может быть источником утешения и надежды. В экспозиции будут представлены более 100 работ Шишкина, включая знаменитые картины, такие как «Утро в сосновом лесу», «Лесная глушь» и «Сосновый бор». Картины будут проецироваться на огромные панорамные полотна, создавая эффект полного погружения в живописный мир Шишкина и сопровождаться подробными комментариями, которые помогут зрителям лучше понять творческий процесс художника и его философию.